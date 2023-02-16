Эль-Пасо, США, 16 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Об этом сообщает 16 февраля Associated Press.

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Врио начальника полиции города Питер Пасильяс заявил, что торговый центр Cielo Vista не будет работать до окончания расследования, но опасности для людей больше нет. Два человека взяты под стражу. О причинах стрельбы не сообщается.

Первоначально полиция сообщила о стрельбе в ресторанном дворике торгового центра.

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Стрельба произошла неподалёку от торгового центра Walmart, где 23 человека погибли в результате нападения Патрика Крузиуса в 2019 году. Злоумышленник признался, что действовал из расистских соображений. В городе численностью около 700 тыс. человек проживают в основном латиноамериканцы.