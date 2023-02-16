Лукашенко: объединению Европы с Россией завидовали бы в США и Китае

Минск, , 14:39 — REGNUM Для жителей Европы самым лучшим вариантом было бы объединение с Россией, заявил 16 февраля на встрече с журналистами зарубежных и национальных СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощных точки, на которых бы держалась наша планета — США, Китай и европейский континент вместе Россией, считайте, евразийский», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, четвёртый полюс мог бы образоваться вокруг Индии, или Индия и другие примкнули бы к одному из полюсов.

Ситуацию на Украине на глобальном уровне можно считать конфликтом Москвы и Запада, добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что суждения президента России Владимира Путина о четырёх важных моментах, касающихся специальной военной операции на территории Украины, оказались правильными.