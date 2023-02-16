Госдума приняла закон о цене Urals при расчете НДПИ и НДД

Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на регулирование отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законопроект подготовлен для того, чтобы обеспечить доходы федерального бюджета, позволяющие исполнять социальные обязательства и осуществлять деятельность государства, не смотря на те санкции, которые применяются в отношении нашей нефти и нефтепродуктов», — сказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Напомним, в документе предусмотрен механизм предоставления компаниям, добывающим углеводороды на территории полуострова Ямал, «налогового кредита» посредством применения в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года включительно налогового вычета по НДПИ на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур.

Также устанавливается механизм возврата налогового вычета в бюджетную систему Российской Федерации в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно. Кроме того, уточняется среднее значение уровня цены нефти сорта Urals на мировых рынках для расчета НДПИ при добыче нефти, НДД от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырьё.

Законом также уточняется средняя цена экспортной альтернативы для автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5.