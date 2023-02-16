Медведчук заявил, что Зеленский предлагал ему покинуть страну, поскольку чувствовал в нём опасность

Москва, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Виктору Медведчуку уехать на несколько месяцев, когда тот находился под домашним арестом. Об этом 16 февраля заявил сам Медведчук в интервью Первому каналу.

Виктор Медведчук © Стрингер/РИА Новости

«Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу на месяца два–три», — сказал он.

По словам бывшего политика, Зеленский и его люди якобы чувствовали исходящую от него опасность.

Он добавил, что у него сохранялись возможности выехать с Украины, ему предлагали различные варианты покинуть страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы предлагал российскому лидеру Владимиру Путину забрать территорию Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук: Порошенко предлагал России Донбасс