Лукашенко сообщил, что в начале марта посетит КНР

Минск, , 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай в марте текущего года. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи с журналистами.

Вход в Запретный город на площади Тяньаньмэнь в Пекине © Анна Раткогло/РИА Новости

По его словам, визит состоится в начале месяца по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«В первых числа марта. Си Цзиньпин пригласил», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрагим Раиси призвали мировое сообщество создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.