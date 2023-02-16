Минск, 16 февраля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай в марте текущего года. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи с журналистами.

Анна Раткогло/РИА Новости Вход в Запретный город на площади Тяньаньмэнь в Пекине

По его словам, визит состоится в начале месяца по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«В первых числа марта. Си Цзиньпин пригласил», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрагим Раиси призвали мировое сообщество создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.