Рим, 16 февраля 2023, 14:24 — REGNUM Италия получила от Украины запрос на средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак, заявил 16 февраля министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Италия сделает все возможное, чтобы помочь Киеву, добавил он.

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Минобороны России рассказали, что в Киеве готовят очередную провокацию против Москвы.

Власти Украины и их западные кураторы намерены обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 году якобы произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины, провокация должна стать тем «великим событием», которое анонсировали ранее в Киеве, заявили в ведомстве.