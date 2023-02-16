Рим, 16 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Италия получила от Украины запрос на средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак, заявил 16 февраля министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Италия сделает все возможное, чтобы помочь Киеву, добавил он.

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Минобороны России рассказали, что в Киеве готовят очередную провокацию против Москвы.

Власти Украины и их западные кураторы намерены обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 году якобы произошло радиоактивное заражение значительной части территории Украины, провокация должна стать тем «великим событием», которое анонсировали ранее в Киеве, заявили в ведомстве.