Американский профессор Уолт: Путин оказался прав в четырех моментах в отношении Украины

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Суждения президента Российской Федерации Владимира Путина о четырёх важных моментах, касающихся специальной военной операции на территории Украины, оказались правильными. Правоту российского лидера объяснил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для американского журнала Foreign Policy.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обозреватель отметил, что Путин оказался прав в том, что Россия способна выдержать любое санкционное давление со стороны западных стран.

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«Путин решился на спецоперацию, так как был уверен в том, что Москва сумеет выдержать любые ограничения, и до сих пор он доказывает то, что был прав», — написал Уолт.

Вторым правильным прогнозом Путина аналитик называет то, что россияне согласятся с политическим курсом, который выберет Москва.

Обозреватель подчеркнул, что российский лидер осознавал, что другие страны воспользуются сложившейся ситуацией и будут действовать в собственных интересах. По его мнению, Путин понимал, что его не станут осуждать за принятые решения. В качестве примера профессор привёл «ключевых членов глобального юга», а также Саудовскую Аравию и Израиль.

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Самым правильным суждением Путина, по мнению Уолта, было то, что президент России посчитал, что судьба Украины важнее Москве, нежели западным странам.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение.