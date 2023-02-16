Лукашенко рассказал о темах предстоящего разговора с Путиным
Минск, 16 февраля 2023, 14:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопросы безопасности и обороны. Темами предстоящей встречи Лукашенко поделился с зарубежными и белорусскими журналистами.
Также лидеры двух стран поднимут вопрос по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению. Президент Белоруссии добавил, что в случае выхода в разговоре на тему совместной группировки в Белоруссии, обсуждаться будет и это.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом.
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