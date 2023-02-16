Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы безопасности и обороны

Минск, , 14:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопросы безопасности и обороны. Темами предстоящей встречи Лукашенко поделился с зарубежными и белорусскими журналистами.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы где-то в апреле–мае готовим заседание Высшего государственного совета, где обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные нами задачи», — сказал Лукашенко.

Также лидеры двух стран поднимут вопрос по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению. Президент Белоруссии добавил, что в случае выхода в разговоре на тему совместной группировки в Белоруссии, обсуждаться будет и это.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом.

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