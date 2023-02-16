Москва, , 14:12 — REGNUM Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили военный вертолет Ми-8 и 20 дронов ВСУ, сообщили 16 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Вертолёт Ми-8 Инфо Pro

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 20 украинских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушно-космические силы России в районе населенного пункта Черевковка сбили МиГ-29, а в районе населенного пункта Славянка — вертолет Ми-8.

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