Донецк, , 14:13 — REGNUM Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По её информации, на донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три танка, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS», три боевые бронированные машины, восемь автотранспортных средств, самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и Д-30.

Как передавало ИА REGNUM, ВС России на донецком направлении ликвидировали до 135 военнослужащих ВСУ.