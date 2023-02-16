Вашингтон, 16 февраля 2023, 14:09 — REGNUM Пожертвование в размере $10 млн направил для детей легендарный американский баскетболист Майкл Джордан накануне своего 60-летия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией Make-а-Wish.

Майкл Джордан
Майкл Джордан
Joshua Masse

Подарок Джордана стал самым крупным пожертвованием от частного лица, полученным за все 43 года работы благотворительного фонда. Организация помогает исполнять желания смертельно больным детям. Джордан сотрудничает с фондом более 30 лет.

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По его словам, он не смог придумать для себя лучшего подарка, чем сподвигнуть других людей на участие в благотворительной программе. Наблюдение за силой и жизнестойкостью детей он назвал источником своего вдохновения.

«В течение последних 34 лет для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбку и счастье стольким детям», — заявил Джордан.

60 лет бывшему игроку НБА, двукратному олимпийскому чемпиону Майклу Джордану исполнится 17 февраля. Его называют лучшим баскетболистом в истории.