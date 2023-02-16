Вашингтон, 16 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Пожертвование в размере $10 млн направил для детей легендарный американский баскетболист Майкл Джордан накануне своего 60-летия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией Make-а-Wish.

Joshua Masse Майкл Джордан

Подарок Джордана стал самым крупным пожертвованием от частного лица, полученным за все 43 года работы благотворительного фонда. Организация помогает исполнять желания смертельно больным детям. Джордан сотрудничает с фондом более 30 лет.

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По его словам, он не смог придумать для себя лучшего подарка, чем сподвигнуть других людей на участие в благотворительной программе. Наблюдение за силой и жизнестойкостью детей он назвал источником своего вдохновения.

«В течение последних 34 лет для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбку и счастье стольким детям», — заявил Джордан.

60 лет бывшему игроку НБА, двукратному олимпийскому чемпиону Майклу Джордану исполнится 17 февраля. Его называют лучшим баскетболистом в истории.