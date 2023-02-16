Москва, 16 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла закон о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Сегодняшняя ситуация, она для нас совершенно очевидна: институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации и делать всё для этого», — сказал в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документом в связи с прекращением с 16 марта 2022 года членства России в Совете Европы предлагается с этой же даты считать прекратившими действие в отношении РФ ряда международных договоров. В частности, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года и пять протоколов к нему, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и десять протоколов к ней.

Также будут считаться прекратившими действие Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 года.