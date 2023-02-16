Донецк, 16 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на донецком направлении ликвидировали до 135 военнослужащих ВСУ. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

По её информации, во время наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск были ликвидированы до 135 военнослужащих ВСУ.

Уточняется, что помимо этого около населенного пункта Верхнекаменское ДНР был уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу «Мста-Б».