В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Москва, 16 февраля 2023, 14:05 — REGNUM Более 55 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков на брифинге.
Также, по его словам, противник потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.
Он уточнил, что на южнодонецком и запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР).