Минобороны РФ: на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены более 55 военных ВСУ

Москва, , 14:05 — REGNUM Более 55 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по его словам, противник потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

Он уточнил, что на южнодонецком и запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР).