Москва, 16 февраля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Более 55 военных ВСУ уничтожены российскими подразделениями на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков на брифинге.

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Также, по его словам, противник потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

Он уточнил, что группировка войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях поразила огнём артиллерии подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР).