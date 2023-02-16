Москва, 16 февраля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Украинская армия в рамках специальной военной операции продолжает нести серьёзные потери. Минобороны РФ на брифинге 16 февраля известило об уничтожении на донецком направлении до 135 солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины). Также поражены две пусковые установки HIMARS. В районе Полтавы ВС РФ уничтожили хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (16.02.2023 г.)

На купянском направлении поражены до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град». Свыше 100 военнослужащих украинская армия потеряла на краснолиманском направлении при работе артиллерии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Еще свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными украинская армия потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях. Также за сутки поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны на херсонском направлении.

Помимо этого, в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 358 дней и носит ярко выраженный наступательный характер.

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