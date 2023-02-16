«Отвоюем всю нашу землю, потом вернемся к мотоциклам»

Российские байкеры давно помогают защитникам Донбасса, организуют гуманитарные конвои, служат на передовой. Но теперь на одном из самых сложных участков фронта — у Авдеевской промзоны — ведет бои целая рота из недавних мотоциклистов. Храбрость байкеров очень ценят командиры их подразделения, интербригады «Пятнашка». Безумство тут не приветствуется, и приказы выполняются безукоризненно. О том, как обживаются на фронте те, кто променял мотоциклы на винтовки, — в репортаже ИА REGNUM.

Александр Димитровский, , 17:35 — REGNUM Одно из самых горячих направлений — Авдеевская промзона — давно не дает спать жителям Донецка. Большая часть снарядов по домам и городской инфраструктуре летит именно из Авдеевки и ее пригородов. Очистить этот пригород, превращенный за восемь лет войны в бетонную крепость, — одна из главных задач российской армии. Взятие данного города также сильно переломит и ход самой войны, и боевой дух украинской армии.

Пятнашка. Интернациональная бригада. ВС РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На ближайших позициях к передовой мы встречаем первых байкеров, которые вперемешку с мобилизованными следят за действиями врага. Расслабиться не получиться — угроз ждут то с неба, то из ближайшей лесопосадки.

Закопченный старенький чайник на костре согревает часовым душу. Уже тут мы узнаем, что эту позицию охраняют бойцы из Татарстана, Башкирии и в целом — со всех концов России. Все не хотят, чтобы война пришла в их города, поэтому прибыли сюда бить врага.

Российские добровольцы на позициях «Пятнашки». 14.02.2023 (c) ИА REGNUM

Российские добровольцы на позициях «Пятнашки» 14.02.2023 (c) ИА REGNUM

Добровольцы из интернациональной бригады «Пятнашка» немного выделяются. Более дорогое снаряжение, максимальное количество всевозможных разгрузок и аптечек на все случаи жизни и что-то такое во взгляде, говорящее о взрослом решении, твердом характере. Это свойственно байкерам.

Бывалые говорят, что свой позывной нужно самому придумать, пока кто-то за тебя не придумал. Наверное, поэтому многие мотогонщики, а нынче армейцы «привозят» свой позывной с гражданки. К нам подходит поздороваться бородатый боец с позывным Голливуд:

— У нас тут всегда неспокойно. Сейчас, пока идет снег, коптеры не летают, поэтому почти тихо. А так продолжаются штурмовые действия, мы понемногу продвигаемся, поэтому долго не сидим на одних позициях. Конечно, мешает беспокоящая вражеская артиллерия, но наши ребята ее активно подавляют. Наш план — только вперед, где-то на десять метров, а где-то на сто. Мы отвоюем всю нашу землю, а потом сможем вернуться к байкам.

— Сильно тут чувствуется опасность? — интересуюсь я, по привычке пытаясь понять, откуда ждать атаки и куда прятаться в случае таковой.

— Плохая погода — наш напарник! — шутит «Голливуд». — Но пока погода мешает и нашим, и вражеским «птичкам» взлетать. Вдоль линии передовой держится затишье. А так вот пару дней назад украинский коптер с большой высоты сбросил на нас гранату, в итоге вокруг всё посекло осколками, машина осталась без колес, одного из нас ранило. И такое часто бывает.

Мы, радуясь все еще падающему снегу, быстрым шагом идем извилистой тропинкой по открытой местности среди редких деревьев и кустов. Наконец добираемся до окопов. В некоторых местах маскировочные сетки пробиты и видно небо — следы недавних обстрелов дали о себе знать. Вскоре мы попадаем в хорошо укрепленный подвал, ставший надежным убежищем для наших бойцов.

Сразу знакомимся с командиром отделения с позывным Тенери из Саратовской области. Сегодня он именинник. Свои 40 лет встречает на передовой — к вечеру бойцов ждут праздничные тортики.

Байкер-доброволец «Тенери» 14.02.2023 (c) ИА REGNUM

— Фронтовые сто грамм в честь такого юбилея сегодня будут? — интересуемся у именинника.

— У нас все очень строго — не положено! — отвечает, как отрезает, командир. — С чайком потом побалуемся сладостями, надеюсь, всем хватит. У нас тут достаточно жарко, постоянно пытаются обложить нашу позицию минами. Но мы хорошо к этому приготовились, так что у врагов ничего не получится!

— Хотя бы поздравления были уже? — всё пытаюсь узнать хоть какие-то детали у сегодняшнего юбиляра.

— Ну, братья меня тут поздравили, было очень приятно, — расплылся в улыбке Тенери. — Когда вернусь в расположение, тогда меня будут поздравлять уже и родные.

— Что хотелось бы получить в подарок?

— Мне ничего не надо, а вот хотя бы один денек выспаться — вот это было б хорошо! Я не могу ребят бросить, у меня свои обязанности и ответственность за всех. Я должен за всем следить, отдавать приказы, чтобы ничего не упустить, ну и также беспокоиться за мое отделение, чтобы у бойцов всё было.

Памятные обозначения от «Ночных волков». 14.02.2023 (c) ИА REGNUM

На одной из стен замечаем граффити — названия разных городов и местностей.

— Откуда эти надписи тут? — спрашиваю я.

— А это в разное время ребята со всех подразделений подписывали свой город, чтобы бойцы помнили, какие города здесь принимали участие в боевых действиях, — рассказывает еще один «байкер в миру», а сейчас боец с позывным Красавчик. — Долгопрудный, Харьков, Торжок, Истра, Кубань, Саратов… И это, наверное, не все еще отметились.

В этом я убеждаюсь, когда нам на глаза попадаются двое скромных бойцов, Ильнур из города Салавата и Рим из Казани. Они очень довольны своим соседством с братьями по оружию из «Пятнашки». Но «братья» не пускают их как пока малоопытных в самые горячие точки. Держат на второй линии обороны, понемногу приобщая к военному делу.

В этой теплой обстановке трудно было не заметить хвостатых. Но один кот очень выделялся — у него обрубленный хвост.

— Это фронтовая Мыша, — увидев мое недоумение, сказал подошедший в этот момент боец с позывным Барс из Московской области. — Во время обстрела ей осколком хвост оторвало, а сама кошка получила контузию, поэтому плохо слышит. Но она все равно с нами, хоть и любит иногда погулять.

— Вот недавно был случай — мы украсили Мышу георгиевской ленточкой. А через какое-то время она вернулась к нам с вражеских позиций уже с украинской лентой. Видать, ее изловили и денационализировали, — подшучивает Барс.

— Вот вы добровольцы, а были байкерами. Что все-таки вас сюда привело? — спрашиваю недавних мотогонщиков.

— Когда на большой скорости себя испытываешь, то получаешь некий прилив адреналина. А наша служба здесь — продолжение поиска горизонта своих возможностей, — откровенно отвечает один из них. — Мы здесь чувствуем себя на своем месте, нам не страшно. И поэтому хочется давить врага максимально быстрее. Да тут почти вся Россия собралась — от Калининграда до Владивостока! Вот ведь какая штука: бывало, что на гражданке мы по несколько лет не виделись. А тут все рядом — плечом к плечу. Вот сейчас тут много казанцев, сибиряков, москвичей — и все мы тут братья. К тому же нам помогают ребята из мотоклуба «Ночные волки» со всей страны. Так что у нас всё есть. Да, конечно, скучаем по родным, очень не хватает байка, хочется погонять. Но сначала надо добыть победу, а поездить еще успеем. Победа — главное!