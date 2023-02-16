Москва, , 14:07 — REGNUM Сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эдельштейн получил 15 суток ареста за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Тверского суда Москвы.

Мужчина получил максимальное наказание, предусмотренное по статье о мелком хулиганстве.

По данным источника в правоохранительных органах, накануне Эдельштейна доставили в отдел полиции после дебоша в ресторане, расположенном в центре Москвы. В отделе он оскорблял сотрудников полиции, а потом ударил одного из них.

Как сообщало ИА REGNUM, старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий заявила, что в Московской области задержан учитель музыки, которого заподозрили в развращении учениц.