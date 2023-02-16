Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в ядерном оружии
Минск, 16 февраля 2023, 14:18 — REGNUM У Белоруссии нет необходимости в стратегическом ядерном оружии, Минск не собирается наносить удары по США либо другим странам, заявил 16 февраля президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил о договорённости с США о выведении ядерного оружия из Белоруссии в 1990-е годы. Взамен на гарантии о непосягательстве на суверенитет и независимость страна пошла на этот шаг, а Запад на это «наплевал» и теперь применяет санкции, сказал он.
«Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу», — констатировал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии сказал, что о достижении мира на Украине нужно договариваться не с политиками, а с украинскими военными.
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