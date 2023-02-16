Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по другим странам

Минск, , 14:18 — REGNUM У Белоруссии нет необходимости в стратегическом ядерном оружии, Минск не собирается наносить удары по США либо другим странам, заявил 16 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не собираемся осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Белоруссии, а тактическое ядерное оружие — это о нём идёт речь, чтобы были подготовлены эти самолёты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил о договорённости с США о выведении ядерного оружия из Белоруссии в 1990-е годы. Взамен на гарантии о непосягательстве на суверенитет и независимость страна пошла на этот шаг, а Запад на это «наплевал» и теперь применяет санкции, сказал он.

«Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу», — констатировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сказал, что о достижении мира на Украине нужно договариваться не с политиками, а с украинскими военными.

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