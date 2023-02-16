Минск, 16 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. У Белоруссии нет необходимости в стратегическом ядерном оружии, Минск не собирается наносить удары по США либо другим странам, заявил 16 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы не собираемся осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Белоруссии, а тактическое ядерное оружие — это о нём идёт речь, чтобы были подготовлены эти самолёты, которые могут нести тактическое ядерное оружие», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил о договорённости с США о выведении ядерного оружия из Белоруссии в 1990-е годы. Взамен на гарантии о непосягательстве на суверенитет и независимость страна пошла на этот шаг, а Запад на это «наплевал» и теперь применяет санкции, сказал он.

«Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу», — констатировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сказал, что о достижении мира на Украине нужно договариваться не с политиками, а с украинскими военными.

Читайте также: В Белоруссии готовятся перевозить боеприпасы с ядерной частью