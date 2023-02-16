Набиуллина ответила на вопрос о массовой ипотеке под 5%
Москва, 16 февраля 2023, 13:50 — REGNUM В России необходимо переходить от массовых ипотечных программ к адресным, заявила 16 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Так она прокомментировала предложение о массовой ипотеке под 5%.
Массовые ипотечные программы должны иметь ограниченный срок действия, добавила Набиуллина.
Как сообщалось ранее, глава Центробанка также заявила о необходимости разработки программы стимулирования ипотеки в небольших населенных пунктах, где пока не работают крупные участники рынка.