Москва, 16 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В России необходимо переходить от массовых ипотечных программ к адресным, заявила 16 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Донат Сорокин/ТАСС Эльвира Набиуллина

Так она прокомментировала предложение о массовой ипотеке под 5%.

Массовые ипотечные программы должны иметь ограниченный срок действия, добавила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, глава Центробанка также заявила о необходимости разработки программы стимулирования ипотеки в небольших населенных пунктах, где пока не работают крупные участники рынка.