Набиуллина: нужны программы стимулирования ипотеки в небольших городах

Москва, , 13:43 — REGNUM Центробанк выступает за создание программ стимулирования ипотеки в небольших городах России, заявила 16 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пока такого механизма нет, и крупные компании в небольших населенных пунктах не работают, отметила Набиуллина.

Подобная программа повысила бы доступность жилья в небольших городах, добавила она.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года Набиуллина заявила, что Центробанк планирует в 2023 году ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, в которой ставки по кредиту находятся на околонулевом уровне.