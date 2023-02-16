Центробанк предлагает стимулировать ипотеку в небольших городах
Набиуллина: нужны программы стимулирования ипотеки в небольших городах
Москва, 16 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Центробанк выступает за создание программ стимулирования ипотеки в небольших городах России, заявила 16 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ипотека
Пока такого механизма нет, и крупные компании в небольших населенных пунктах не работают, отметила Набиуллина.
Подобная программа повысила бы доступность жилья в небольших городах, добавила она.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года Набиуллина заявила, что Центробанк планирует в 2023 году ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, в которой ставки по кредиту находятся на околонулевом уровне.