В Подмосковье задержали учителя музыки по подозрению в развращении учениц
Красногорск, 16 февраля 2023, 13:39 — REGNUM В Московской области задержан учитель музыки, которого заподозрили в развращении учениц. Об этом 16 февраля сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.
«Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних», — сказала Врадий.
Отмечается, с июня 2022 по февраль 2023 года он во время уроков в частной школе совершал развратные действия в отношении учениц младше 12 лет.
В настоящее время подозреваемого допрашивают, ведётся следствие.