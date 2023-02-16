Красногорск, 16 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Московской области задержан учитель музыки, которого заподозрили в развращении учениц. Об этом 16 февраля сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних», — сказала Врадий.

Отмечается, с июня 2022 по февраль 2023 года он во время уроков в частной школе совершал развратные действия в отношении учениц младше 12 лет.

В настоящее время подозреваемого допрашивают, ведётся следствие.