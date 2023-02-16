Железногорск, Курская область, , 13:38 — REGNUM В Курской области следователи возбудили уголовное дело после получения травм пожилой постоялицей дома-интерната в Железногорске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что решение принято с целью установления всех обстоятельств ситуации.

«Выясняются и другие обстоятельства, которые можно будет использовать в качестве доказательств, если установят признаки состава преступления», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Известно, что в начале февраля жительница Железногорска заявила о жестоком обращении персонала с проживающими в доме-интернате пожилыми людьми. Соответствующие видеоматериалы были размещены в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге найдено тело начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО).