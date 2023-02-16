СК возбудил дело после травмирования женщины в интернате в Курской области
Железногорск, Курская область, 16 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Курской области следователи возбудили уголовное дело после получения травм пожилой постоялицей дома-интерната в Железногорске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что решение принято с целью установления всех обстоятельств ситуации.
«Выясняются и другие обстоятельства, которые можно будет использовать в качестве доказательств, если установят признаки состава преступления», — добавили в пресс-службе.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Известно, что в начале февраля жительница Железногорска заявила о жестоком обращении персонала с проживающими в доме-интернате пожилыми людьми. Соответствующие видеоматериалы были размещены в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге найдено тело начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу (ЗВО).