Набиуллина: ограничение на снятие наличной валюты будет продлено

Москва, , 13:33 — REGNUM Ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта (нынешний период действия меры), заявила 16 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центробанк пока не видит возможности для «системной либерализации» валютных ограничений, как и для повышения лимита на перевод валюты физическими лицами, добавила она.

Ограничение было введено в марте 2022 года на период в шесть месяцев и впоследствии продлено еще на полгода. Покупка наличной валюты физическими лицами запрещена, ее выдача с вкладов ограничена 10 тысячами долларов.