Москва, 16 февраля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта (нынешний период действия меры), заявила 16 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Центробанк пока не видит возможности для «системной либерализации» валютных ограничений, как и для повышения лимита на перевод валюты физическими лицами, добавила она.

Ограничение было введено в марте 2022 года на период в шесть месяцев и впоследствии продлено еще на полгода. Покупка наличной валюты физическими лицами запрещена, ее выдача с вкладов ограничена 10 тысячами долларов.