Москва, 16 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Сбербанк в 2022 году успешно смог отразить 490 крупных хакерских DDoS-атак, кроме этого он предотвратил хищение 173 млрд рублей средств клиентов. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Мы в прошлом году выдержали маленьких DDoS-атак тысячи. Больших, которые могут «завалить» обычную организацию, — 490», — заявил Кузнецов, добавив, что мошенники постоянно ведут поиск уязвимости банка, но интенсивность их атак уменьшилась.

«Если раньше было две, три или четыре, иногда даже десять DDoS-атак в день, то сейчас мы фиксируем одну-две в неделю», — сказал зампред правления Сбербанка, отметив, что кредитное учреждение столкнулось также с тысячами вирусных атак, которые были успешно обезврежены.

Он уточнил, что в результате работы специалистов ущерба удалось избежать.

Как передавало ИА REGNUM, около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, на территории которой работают порядка 800–900 кол-центров злоумышленников. Весной Сбербанк запустит услугу, при помощи которой будет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников денежные средства.