Минск, 16 февраля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. О достижении мира на Украине нужно договариваться не с политиками, а с украинскими военными, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Лукашенко

В Минске уверены, что военные Украины имеют другую точку зрения и позицию, в отличие от политиков и президента страны Владимира Зеленского.

«Грядущие перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Россия только чудом может проиграть в ситуации с Украиной. Российская сторона может договориться даже о самом невероятном, но для этого нужны действия, а не предварительные условия.

«Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас её закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все», — подытожил президент.

Лукашенко напомнил, что именно американцы первыми признали невозможность проигрыша сильнейшей ядерной державы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии пока не чувствуют угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию, сказал Лукашенко.