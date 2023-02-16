Лукашенко предположил, с кем нужно вести переговоры на Украине
Лукашенко призвал вести переговоры не с украинскими политиками, а с военными
Минск, 16 февраля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. О достижении мира на Украине нужно договариваться не с политиками, а с украинскими военными, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Минске уверены, что военные Украины имеют другую точку зрения и позицию, в отличие от политиков и президента страны Владимира Зеленского.
По словам президента Белоруссии, Россия только чудом может проиграть в ситуации с Украиной. Российская сторона может договориться даже о самом невероятном, но для этого нужны действия, а не предварительные условия.
Лукашенко напомнил, что именно американцы первыми признали невозможность проигрыша сильнейшей ядерной державы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии пока не чувствуют угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию, сказал Лукашенко.