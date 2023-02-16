Минск, , 13:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Белорусский лидер поинтересовался, зачем Байден едет в Польшу?

«Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — заявил Лукашенко, добавив, что готов провести совместную встречу с президентом России Владимиром Путиным и Байденом.

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны», — уточнил он.

Глава белорусского государства отметил, что если Байден хочет прекратить войну, то в Белоруссии его ждут.

«У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему», — подчеркнул Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, Лукашенко ранее заявил, что до начала Россией спецоперации по Белоруссии со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня. Он также рассказал, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия.

Также Лукашенко отметил, что в Белоруссии пока не чувствуют угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию. По его словам, граждане Белоруссии могут жить спокойно и заниматься каждый своим делом.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 февраля встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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