Брюссель, 16 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Каучуковый вопрос подвёл послов Евросоюза при согласовании юбилейного, десятого пакета санкций против России на 11 млрд евро. В то время как Польша выступила за введение запрета на импорт российского синтетического каучука, Италия и Германия высказались скептически. Американская газета Politico со ссылкой на свои источники написала и том, что это обстоятельство в числе прочих привело к тому, что в ЕС 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Российский каучук является важным сырьём для европейских производителей автомобильных шин в Италии, Германии, Чехии, Венгрии и Румынии. Инициатива по запрету российского каучука, вероятно, исходит от конкурента — польской Synthos Group, которая работает над расширением собственного производства каучука. Но эта компания производит далеко не все необходимые виды эластомеров. В случае полного запрета российского каучука этим заводам придется искать альтернативу у более удаленных поставщиков и платить более высокую цену, что может привести к убыткам.

Кроме предполагаемого запрета на российский каучук, в десятом пакете санкций есть много других интересных позиций. Это, к примеру, ограничения на поставку в Россию биде, унитазов и смывных бачков, пишет EUobserver со ссылкой на документ. Предлагается также ввести запрет на экспорт пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек. При этом российские алмазная и ядерная промышленность под ограничения не подпадут.

Основная цель торгового эмбарго — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения.

Ранее Еврокомиссия в рамках юбилейного десятого пакета санкций предложила отключить четыре российских банка, а именно «Альфа банк», «Тинькофф» и «Росбанк». Очередным объектом антироссийских санкций Евросоюза может стать Фонд национального благосостояния. Деньги в этой «копилке» государственного масштаба, которая пополнялась за счет нефтегазовых доходов, хранились в том числе и на Западе. Десятый пакет антироссийских санкций будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, заявил 14 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вместе с тем любопытные данные опубликовало 16 февраля американское информационное агентство Bloomberg: рост торговых потоков с соседями России показывает, что санкции не работают. Отмечается при этом, что экспорт из Германии в Россию упал на 38% с мая по июль прошлого года по сравнению со средним показателем за тот же период 2017–2019 годов, однако он почти удвоился в Армению и более чем утроился в Киргизию. Такая же тенденция наблюдается в торговых потоках на Кавказ и в Центральную Азию из США, Великобритании и других стран ЕС.

«Так, за счет запуска параллельного импорта и реструктурирования торговых потоков Россия нивелирует негативное влияние санкций на свою экономику», — отметил в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной того, что послы стран Евросоюза 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России, американское издание Politico назвало неоднозначное мнение по поводу запрета на поставку российского каучука — против него намеревалась ввести санкции Европейская комиссия.

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