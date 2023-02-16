Мелитополь, , 13:25 — REGNUM За последние шесть месяцев в Мариуполь вернулись 50–70 тыс. жителей, сообщил 16 февраля первый заместитель главы города Дмитрий Бердников.

Мариуполь, ДНР Александр Димитровский © ИА REGNUM

По его словам, подсчет не фиксировали документально, но власти смотрели по косвенным признакам: сколько детей записывается в школы, какова очередь в детские сады.

«Мы сегодня смотрим: порядка 50–70 тыс. уже сегодня возвращается сюда людей», — сказал он РИА Новости, добавив, что город оживает.

Бердников уточнил, что полгода назад население Мариуполя составляло 210 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что снос многоэтажных домов, разрушенных в ходе боевых действий в Мариуполе, планируется закончить в текущем году.

Глава Мариуполя уточнил, что в список определённых к сносу зданий были внесены более 400 строений, из них снесено на сегодняшний день уже 287, на 13 из снесенных уже идут работы. По словам мэра, люди работают на объектах круглосуточно.