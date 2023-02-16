В Мариуполь за шесть месяцев вернулись до 70 тыс. жителей
Мелитополь, 16 февраля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. За последние шесть месяцев в Мариуполь вернулись 50–70 тыс. жителей, сообщил 16 февраля первый заместитель главы города Дмитрий Бердников.
По его словам, подсчет не фиксировали документально, но власти смотрели по косвенным признакам: сколько детей записывается в школы, какова очередь в детские сады.
Бердников уточнил, что полгода назад население Мариуполя составляло 210 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что снос многоэтажных домов, разрушенных в ходе боевых действий в Мариуполе, планируется закончить в текущем году.
Глава Мариуполя уточнил, что в список определённых к сносу зданий были внесены более 400 строений, из них снесено на сегодняшний день уже 287, на 13 из снесенных уже идут работы. По словам мэра, люди работают на объектах круглосуточно.