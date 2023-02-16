Москва, , 13:41 — REGNUM «Национальная Лотерея», бренд новых гослотерей, организованных Минфином России, запустила сеть собственных точек продаж в торговых центрах Москвы и Подмосковья.

Москва © Максим Блинов/РИА Новости

На первом этапе открылись точки в крупных торговых центрах Москвы и Московской области — в ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте, ТЦ «Северное сияние», ТЦ «Тройка», ТЦ «Ашан» на Пролетарском проспекте и ТРЦ «Экватор» в Реутове.

В фирменных точках клиенты могут приобрести билеты всех лотерей бренда, получить консультацию о тиражах и правилах проведения розыгрышей, лотерейных продуктах, об акциях и специальных предположениях. А также — получить выигрыш до 15 тысяч рублей.

В планах компании к лету увеличить количество собственных точек в Москве и Подмосковье до двадцати, рассказали ИА REGNUM в «Национальной Лотерее».

В 2022 году сеть продаж билетов «Национальной Лотереи» увеличилась с 1,3 тысячи до 74 тысяч точек за счет сотрудничества с продуктовыми ретейлерами, Почтой России и другими партнерами, отметили в компании. Кроме того, в 2022 году «Национальная Лотерея» реализовала для игроков возможность покупки билетов и получения выигрыша через сайт www. nloto.ru и мобильное приложение лотереи для iOS и Android, а также запустила партнерскую программу, цель которой — расширить географию реализации лотерейных билетов, обеспечив клиентам их шаговую доступность.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 года и являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта. Целью проведения лотереи также является финансирование развития бокса.