Лукашенко рассказал, будет ли в Белоруссии объявлена мобилизация
Минск, 16 февраля 2023, 13:21 — REGNUM В Белоруссии пока не чувствуют угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию, заявил 16 февраля президент Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусские военные как несли свою службу, так и несут.
По его словам, граждане Белоруссии могут жить спокойно и заниматься каждый своим делом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломаты ряда стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Белоруссии из-за ситуации на Украине.
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