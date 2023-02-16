Минск, 16 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Белоруссии пока не чувствуют угрозу военного конфликта, но если она появится, в стране объявят мобилизацию, заявил 16 февраля президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что белорусские военные как несли свою службу, так и несут.

«Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся её проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и всё», — пояснил Лукашенко.

По его словам, граждане Белоруссии могут жить спокойно и заниматься каждый своим делом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломаты ряда стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Белоруссии из-за ситуации на Украине.

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