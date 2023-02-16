Вашингтон, 16 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Западу не удастся убедить президента России Владимира Путина в том, что он проигрывает в конфликте на Украине. Об этом пишет 16 февраля обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Он отмечает, что для прекращения конфликта на условиях, приемлемых для украинского лидера Владимира Зеленского, от Запада требуется убедить Путина в том, что он проигрывает.

«Удачи с этим», — с сарказмом отмечает Коллинсон.

Так, о якобы невозможности победы России на днях заявили председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам последнего, Путину пора понять, что он не победит.

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон всеми силами продолжает «оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на стратегические расчёты» российского руководства. Отставной генерал США и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус уверен, что стороны конфликта на Украине перейдут к переговорам, когда Путин осознает «неустойчивость» на поле боя и в тылу.

Однако Путин, отмечает автор статьи, мыслит совершенно иначе и видит мир «через другую стратегическую и историческую призму». Ни военные неудачи, ни масштабные поставки западного оружия Киеву его не останавливают. Конфликт на Украине для России — не территориальный спор, от которого легко можно отказаться, это «титаническая геополитическая борьба с НАТО, жизненно важная» для Москвы.

Вопрос в том, как долго продержится Запад, заключил Коллинсон.