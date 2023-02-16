CNN: Запад не сможет лишить Путина уверенности в победе
Вашингтон, 16 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Западу не удастся убедить президента России Владимира Путина в том, что он проигрывает в конфликте на Украине. Об этом пишет 16 февраля обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Он отмечает, что для прекращения конфликта на условиях, приемлемых для украинского лидера Владимира Зеленского, от Запада требуется убедить Путина в том, что он проигрывает.
«Удачи с этим», — с сарказмом отмечает Коллинсон.
Так, о якобы невозможности победы России на днях заявили председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам последнего, Путину пора понять, что он не победит.
Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон всеми силами продолжает «оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на стратегические расчёты» российского руководства. Отставной генерал США и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус уверен, что стороны конфликта на Украине перейдут к переговорам, когда Путин осознает «неустойчивость» на поле боя и в тылу.
Однако Путин, отмечает автор статьи, мыслит совершенно иначе и видит мир «через другую стратегическую и историческую призму». Ни военные неудачи, ни масштабные поставки западного оружия Киеву его не останавливают. Конфликт на Украине для России — не территориальный спор, от которого легко можно отказаться, это «титаническая геополитическая борьба с НАТО, жизненно важная» для Москвы.
Вопрос в том, как долго продержится Запад, заключил Коллинсон.