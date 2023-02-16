Москва, 16 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Весной Сбербанк запустит услугу, при помощи которой будет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников денежные средства. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Он отметил, что сейчас в зону внимания Сбербанка попадают переводы денег, которые клиенты под воздействием мошенников сами переводят им.

«Сегодня мы в активной фазе поиска инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов уметь защищать», — заявил Кузнецов.

«Мы планируем в мае запустить новый продукт, когда даже в этой ситуации, если мы заблокировали по 115-ФЗ деньги на счету Сбербанка предполагаемого мошенника на десять дней, при получении доверенности от нашего клиента сразу вернуть ему деньги и самостоятельно уже через судебное решение добиваться соответствующего решения о возврате», — уточнил зампред правления Сбербанка.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Кузнецова, порядка 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с территории Украины, на которой функционируют около 800–900 кол-центров злоумышленников. Он также отметил, что столицей телефонного мошенничества является город Днепр.

Напомним, что в России предложили продумать систему, которая позволит банкам принудительно блокировать переводы клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам.