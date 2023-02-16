Москва, 16 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Переход на производство спутников, полностью состоящих из российских комплектующих, может занять около пяти лет, спрогнозировал 16 февраля советник генерального директора Роскосмоса Николай Севастьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

По его словам, для полного импортозамещения в спутникостроении предстоит решить финансовые, технические и организационные задачи.

Уже сейчас ведутся работы по созданию отечественных бортовых систем, на это уйдёт около двух лет, а на само производство спутников — ещё около трех лет, считает советник.

При этом многопрофильные организации, по мнению Севастьянова, со временем утрачивают подобные разработки, поэтому процесс должен быть организован правильно.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов анонсировал создание в России двух центров серийного производства спутников.

Также в планах компании продолжить сотрудничество с Ираном.

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