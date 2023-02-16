Москва, 16 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы, сообщил 16 февраля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментируя интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова, он пояснил, что российская сторона приложила много усилий, чтобы вынудить западные страны выполнять свои обязательства. По словам Пескова, на заключительной стадии работы над Минскими соглашениями у Москвы был определённый пессимизм из-за поведения Киева.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Усилия были потрачены изрядные, в скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак, поэтому основная задача была заставить Киев выполнить обязательства», — пояснил представитель Кремля, посоветовав детали уточнять у самого Суркова.

Также Песков прокомментировал несколько других актуальных тем и анонсировал рабочие встречи главы государства 17 февраля. В частности, Песков известил, что президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, ожидается обстоятельная беседа двух лидеров.

Журналистов интересовало, как идёт подготовка президентского послания Федеральному собранию, на что Дмитрий Песков отметил: «Путин в Огарево. Продолжает работать над текстом послания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков признался, что, работая над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, не исходил из того, что они должны быть выполнены.

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