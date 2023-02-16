Володин обратил внимание на молчание Greenpeace в ситуации с «СП»
Москва, 16 февраля 2023, 12:56 — REGNUM Greenpeace не сделал никаких заявлений после диверсии, которая была совершена на «Северных потоках». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг Госдума приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН) с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море.
«Как только какие-то изыскания ведутся российскими организациями, Greenpeace тут же, здесь же заявляет о своей позиции. Но посмотрите, какой ущерб нанесли окружающей среде, Балтике? Никаких заявлений от Greenpeace», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.