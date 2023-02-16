Спикер Госдумы Володин обратил внимание на молчание Greenpeace в ситуации с «Северными потоками»

Москва, , 12:56 — REGNUM Greenpeace не сделал никаких заявлений после диверсии, которая была совершена на «Северных потоках». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

В четверг Госдума приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций (ООН) с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море.

«Как только какие-то изыскания ведутся российскими организациями, Greenpeace тут же, здесь же заявляет о своей позиции. Но посмотрите, какой ущерб нанесли окружающей среде, Балтике? Никаких заявлений от Greenpeace», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.