Лидеры Ирана и Китая призвали создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

Пекин, , 12:57 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрагим Раиси призвали мировое сообщество создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, следует из опубликованного совместного заявления лидеров двух стран, принятого по итогам переговоров.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обе стороны призвали международное сообщество создать условия для мирного урегулирования украинского кризиса», — говорится в заявлении, текст которого был опубликован на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

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Президент Ирана прибыл в Китай 14 февраля по приглашению председателя КНР. Иранский гость пробудет в Китае до 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заверил, что власти готовы работать с международным сообществом над выработкой политического решения и прекращением конфликта на Украине.

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