Пекин, 16 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Ибрагим Раиси призвали мировое сообщество создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, следует из опубликованного совместного заявления лидеров двух стран, принятого по итогам переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Обе стороны призвали международное сообщество создать условия для мирного урегулирования украинского кризиса», — говорится в заявлении, текст которого был опубликован на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

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Президент Ирана прибыл в Китай 14 февраля по приглашению председателя КНР. Иранский гость пробудет в Китае до 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заверил, что власти готовы работать с международным сообществом над выработкой политического решения и прекращением конфликта на Украине.