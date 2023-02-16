Москва, 16 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля проведет встречу с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В открытом формате встреча (Путина) с Львовой-Беловой, остальное в закрытом режиме», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля добавил, что вечером у главы государства запланирован международный телефонный разговор.